لافروف: روسيا تتفاوض مع عدد من الدول للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده تتفاوض مع عدد من الدول الأوروبية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا.



وأضاف لافروف - في منتدى "الأجندة الدولية للبزنس الروسي: التحديات والمخاطر واستراتيجية التفاعل مع الدولة" - أن هناك 47 دولة في العالم تعترف بشهادات التطعيم الروسية، وتضم قائمة هذه الدولة: أبخازيا وأرمينيا وبيلاروسيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك، والمجر وفنزويلا وجورجيا ومصر وزيمبابوي، وكازاخستان وقرغيزستان وقبرص والمغرب والمكسيك، وكذلك مولدوفا ومنغوليا ورومانيا، ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأوزبكستان والجبل الأسود وأوسيتيا الجنوبية.



وأوضح أن البلدان التي تطلب شهادة التطعيم وكذلك اختبار PCR سلبي لتسمح بدخول أراضيها هي: أذربيجان وألبانيا والبحرين واليونان والأردن وإيران وكينيا، وكذلك سلطنة عمان.