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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة آبي أحمد تطرد دبلوماسيي دولة أوروبية

قوات آبي أحمد
قوات آبي أحمد

أعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية، اليوم الأربعاء، طرد الحكومة الإثيوبية لـ 4 دبلوماسيين أيرلنديين.

وكان الحكومة الإثيوبية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء، آبي أحمد سلم مهامه إلى نائبه وتوجه لجبهة القتال لقيادة قواته.

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ووفقا لوسائل الإعلام الإثيوبية فإن آبي أحمد كلف وزير خارجية البلاد،  دمقي موكنن حسن، بتولي مهامه وتوجه إلى جبهات القتال لقيادة قواته في مواجهة تيجراي.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه سينضم للقتال في الخطوط الأمامية ابتداء من الغد"،  في ظل احتدام الصراع في إثيوبيا وتقدم قوات تيجراي المعارضة نحو العاصمة أديس أبابا.

وقال آبي أحمد في بيان إنه سيتوجه غدا إلى ساحة المعركة لقيادة قوات الجيش في مواجهة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أنه حان وقت التضحية، قائلا إنه سيشارك بنفسه في ساحة المعركة، داعيا كل الإثيوبيين للمشاركة في الدفاع عن البلاد ضد هجمات قوات تيجراي.

ودعا آبي أحمد جميع الذين يطمحون أن يذكرهم تاريخ إثيوبيا، للدفاع عن بلادهم والانضمام لساحة القتال.

رئيس الوزراء الإثيوبي اثيوبيا دولة أوروبية أديس أبابا الحكومة الإثيوبية

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