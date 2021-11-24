حول الأبطال الخارقين.. راندا عبد السلام تبدأ تصوير "عالم w"

بدأت الفنانة الشابة راندا عبد السلام في تصوير أحداث مسلسل "عالم w" الذي تدور أحداثه حول الأبطال الخارقين، ومن المفترض أن يُعرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل من بطولة محمد لطفي، وحمادة هلال، وشريف رمزي، محمد الشرنوبي، ومحمد مكاوي، وداليا شوقي، وجوليا شواشي، وهو من إخراج ياسين حسن، ومن تأليف كريم أسامة، وإنتاج سيف عريبي.

وكانت أخر أعمال راندا عبد السلام مشاركتها في مسلسل "زي القمر" وحكاية «عقبال عوضك» شارك في بطولتها مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.

وكانت الفنانة رندا عبد السلام أعربت عن سعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية لمسلسلها الجديد طاقة حب، وقالت انها سعيدة جدا بالتعاون مع اكبر النجوم، وأثناء التصوير تجمعنا مواقف كوميديا كثيرة وحالة من البهجة والسعادة بسبب فريق العمل.

واضافت راندا عبد السلام، في بيان صحفي، ان شخصية نجوي كانت مركبة ومرهقة للغاية، ولكن استطعت فك طلاسم الدور والشخصية مع الفنان محمد علاء.

‎وينتمى المسلسل، إلى نوعية الأعمال الطويلة، وتصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

‎ويشارك في بطولة المسلسل شيرين، وأحمد حاتم، وأحمد صفوت، وأنوشكا، سامح الصريطي، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، وتأليف أحمد صبحي إخراج أحمد يسر.