اليوم..قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لأعمال التكريك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية.

يأتي ذلك استكمالاً لأعمال التكريك فى النيل من قبل الرى اليوم الخميس ٢٥ نوفمبر من العاشرة صباحا الى الخامسة مساء.



وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة أخرى.



من ناحية اخري أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي بنها وطوخ، لمتابعة عدد من مشروعات الطرق والرصف ومحطات المياه والصرف الصحي لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات، وذلك لضمان دخولها الخدمة في المواعيد المحددة المتفق عليها وفق الجداول الزمنية.



حيث استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق كفر الجزار/ورورة/ميت الحوفيين، والذي تم توسعة الطريق بعرض 11 مترا بطول 2.8 كم٢ ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90 % باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه.



وخلال تفقد محافظ القليوبية أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق و إنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل، وأكد على قيام لجنة استلام الطرق بمواصلة ومتابعة اعمال الرصف وذلك وفقا لمعايير الجودة ، مشددا على رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.



واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد محطة معالجة صرف صحي شبلنجة (بطاقة ٢٠ ألف متر٣/يوم، بتكلفة إجمالية ١٦٠ مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية ٩٥% ونسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية ٨٠% وتخدم قرى شبلنجة - كفر أبو زهرة - نقباس - منية السباع - كفر الشموت وجاري تسليم شبكات الانحدار للقرى.



كما تفقد محافظ القليوبية خلال جولته محطة مياه شبلنجة وبذلك تعتبر أول محطة فى محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام بطاقة ١٧ ألف متر٣/يوم بتكلفة 110 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ ٨٠% ، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها ومخطط الانتهاء من الأعمال في ٣٠ مارس القادم.



واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال رصف طريق نامول مشتهر بطول 3.5 كيلو متر وبتكلفة 7 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذ أعمال الرصف الي 90٪ حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء منها لتسليم الطريق.