رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي: احتفالية الكباش لن تقل عن نقل المومياوات..فيديو

قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش احتفالية ترويجه للأقصر والصعيد على وجه العموم، كما تجرى عمليات حفر حول طريق الكباش.

وأضاف “عمر”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن عدد الكباش في الطريق حوالى 1057 كبش وهي على 3 أشكال، رأس كبش ورأس أسد، أو رأس وجسم كبش، أو رأس إنسان وجسم أسد.

وأوضح أن الطريق 2 كم ما بين معبد الأقصر والكرنك، والكباش رمز لأمون، والاحتفالية تتم في الأقصر كلها، حيث تم تطوير طريق الكورنيش وإضاءة معبد الأقصر، مؤكدًا أن الاحتفالية ستكون على نفس مستوى احتفالية نقل المومياوات الملكية.

وعن المتحف اليوناني الروماني انتهي العمل المعماري فيه وجار التشطيب وسيتم نقل الآثار من الأسبوع المقبل، وخلال شهور سيتم افتتاح المتحف.