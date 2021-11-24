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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران يكشف عن تطور جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صدى البلد

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي بشأن مواصلة التعاون.

وحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه توصل إلى اتفاق بشأن مواصلة التعاون مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وسيعقد اجتماع قريبًا لوضع اللمسات الأخيرة على النص.

وأضاف عبد اللهيان:"لا نزال نعمل مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للتوافق حول صياغة الاتفاق حول استمرار أنشطة الوكالة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال جروسي إن الوقت ينفد أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة إيرانية لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي.

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وقال رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سنتكوم"، كينيث ماكنزي، إن إيران حققت في الماضي تقدمًا كبيرًا في تطوير برنامجها النووي وهي الآن "قريبة جدًا" من إمكانية صنع أسلحة نووية.

وقال ماكنزي في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية:"من ناحية أخرى، فإنهم قريبون للغاية".

واستدرك ماكنزي قائلا إن "إيران باتت قريبة جدا من تحقيق اختراق نووي لكنهم لم يقرروا بعد تصنيع قنبلة نووية".

وحذر الجنرال الأمريكي من أن الخيار العسكري مطروح في التعامل مع إيران حال فشل المحادثات النووية.

ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني جروسي

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