جانتس: المغرب وإسرائيل بحاجة إلى تعميق التحالفات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الأربعاء، إن الرباط وتل أبيب، بحاجة إلى تعميق التحالفات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع جانتس ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في الرباط، يوم الأربعاء، بحثا خلاله ”التحديات“ في المنطقة.

وقال حساب جانتس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع وزير الدفاع المغربي، أجريت لقاء مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث ناقشنا التحديات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

ووصل جانتس، الثلاثاء، إلى الرباط، بهدف التوقيع على اتفاقات للتعاون العسكري بين الجانبين. وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية، وتمتد على مدار 48 ساعة.

وكان جانتس التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء، عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، والجنرال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.

ووقّع جانتس ولوديي، مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكذا التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا مع تعداد يبلغ 3 آلاف شخص.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.