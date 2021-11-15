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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إسرائيل يزور المغرب الأسبوع المقبل.. وهذا هو السبب

بيني جانتس
بيني جانتس

أفادت قناة العربية، اليوم الإثنين، بأن وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس، سيزور المغرب الأسبوع المقبل.

 

ووفقا لقناة العربية، فأن سبب زيارة جانتس للمغرب هو توقيع اتفاقيات أمنية بين البلدين.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن الأخير سيزور بعد أيام دولة الإمارات، خاصة إمارة دبي.

 

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال مكتب جانتس، إن "وزير الدفاع بيني جانتس ومسؤولين كبار آخرين سيزورون دبي الأسبوع المقبل لافتتاح أول جناح وطني في المعرض الجوي".

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وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب زيارة قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، إلى الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران.

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