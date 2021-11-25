بفستان مثير.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".





وظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان قصير فوق الركبة ومكشوف من الجوانب والصدر والظهر باللون الذهبي الفاتح وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابة ونالت إعجاب متابعيها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن رقتها وجمالها الطبيعي وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.





يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحيت حفلًا غنائيًا ساهرًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد وذلك في أحدالفنادق الشهيرة هناك، وأقيم الحفل لصالح إحدى شركات الاستثمار هناك.





وأحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.

3BEB8C6C-44AC-4C3D-B7FA-B1FFD23E72C1

918CE304-124B-44E0-AF9E-6394800C8F66