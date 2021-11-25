علاقة كارتيرون بالزمالك تقترب من النهاية.. ومفاجأة للمعارين بخطابات رسمية

قال الاعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أن الزمالك دخل في مفاوضات مع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى وأخطروه بتولي المسئولية عقب مباراة سيراميكا بدلًا من أوليفيرا.



وتابع شبانة : قد يعتبر طاهر المسمار الأخير في بقاء كارتيرون بالزمالك، خاصة أن المدرب أكد من قبل أن رحيل مدرب الحراس أوليفيرا معناه رحيل كارتيرون نفسه عن الزمالك مؤكدًا أن المدرب البرازيلي ترك راتب أكبر في الدوري السعودي من أجله.



ويرغب مسئولو الزمالك في رحيل البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس الحالي لتحفظهم على مستوى مدرب الحراس في الفترة الأخيرة.



ويضع مسئولو الزمالك إسم أيمن طاهر على رأس أولوياتهم لعودته من جديد لمهمة تدريب حراس المرمى



وأضاف محمد شبانه : أن مسئولو نادي الزمالك قرروا إرسال خطابات رسمية لكل الأندية التي يلعب لها لاعبي الفريق المعارين لإعادتهم خلال يناير المقبل.



وواصل: جاء قرار إدارة الزمالك لعدم اعترافها بالإعارات من الأساس وأن اللجان المعينة لم يكن من حقها إبرام أي صفقات من الأساس.

واكمل : سيكون على رأس اللاعبين الذين ترغب الإدارة في عودتهم أسامة فيصل من البنك الأهلي بالإضافة إلى مصطفى محمد من جالطة سراي التركي وجنش من فيوتشر.