سفير مصر بالكاميرون يكشف استعدادات استضافة كأس أمم إفريقيا

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، النقاب عن تطورات استعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال المليجي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الأولى" عبر برنامج "رقم 10": "هناك بعض الأمور المتعلقة بالبطولة التي لم تنته منها اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، لكنها لن تعوق إقامة البطولة في موعدها".



وأضاف: "الكاف يعترض على عدم توافر شاشات العرض التي يجب وضعها خارج الملاعب".

وأردف: "كما أنه لم يحصل علي البروتوكول الطبي للتعامل مع فيروس كورونا، الأمر الذي يعوق عملية بيع التذاكر، وكذلك معرفة اشتراطات دخول البلاد بالنسبة للجماهير التي ستأتي لتشجيع منتخبات بلادها".

وأتم: "الأمور بالنسبة لمنتخب مصر جيدة إلى حد كبير في ظل جاهزية الملعب الذي سيحتضن مباريات الفراعنة في مدينة جاروا الكاميرونية".