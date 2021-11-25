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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يشكر مؤسسة تدريبية على لقب أفضل لاعب عربي

صدى البلد

وجه اللاعب مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، الشكر لمؤسسة كايزين التدريبية، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "شكراً جزيلاً على التكريم من مؤسسة كايزين التدريبية، لقب أفضل لاعب عربي، الحمد لله على كل شيء، فضل ربنا عظيم الواحد بيلاقي التقدير والحب في كل مكان، شكراً جزيلاً والقادم افضل".

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الدوري المصري.. أفشة يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك غزل المحلة

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وأحرز محمد مجدي أفشة الهدف الأول في شباك غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع بينهما  ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري .

وتمكن محمد مجدي أفشة من إحراز هدف تقد الأهلي في الدقيقة 10 من خلال استغلال خطأ حارس مرمي غزل المحلة عقب سقوط الكرة ليتمكن من تسديدها وإحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي مسيرته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة على ملعب الأهلي We السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من البطولة المحلية.

الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 5 مباريات حاصدا 15 نقطة، بالفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

قطار الأهلي يسير بسرعة لا يمكن إيقافها حتى الآن في الدوري الممتاز، من أجل تحقيق اللقب الذي ضاع في الموسم الماضي واستقر في قلعة ميت عقبة البيضاء.

الأهلي يخوض لقاء مهما أمام سموحة عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والأهلى اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أفشة عبر الانستجرام
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