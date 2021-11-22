سمير كمونة: أفشة لا يجلس بديلا.. وهذا الحارس سيكون خليفة الحضري

علق سمير كمونة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر على اختيارات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة في المعسكرات الماضية.



قال كمونة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "عدم انضمام كناريا لمعسكر منتخب العرب رغم انضمامه لآخر معسكر، كان اختبار تحسبًا لأي ظروف، ربما تكون رؤية للمساعدن".



"كيروش يمكن أن يكون مستمع جيد للمساعدين، ولكن الرأي الآخير يعود له في النهاية، يختار المستوى الأفضل للاعب من الناحية الفنية والبدنية قبل النظر لأي شيء آخر".



"أفشة لاعب رائع، يلغبط أي مدرب في كل مباراة، يحوّل دائمًا طريقة اللعب بتحركاته بالكرة أو بدونها، وهو ما يميزه عن أي لاعب آخر".



"بالنسبة لي، لا أفهم لماذا استبعد كيروش أفشة؟، أرى بأنه لا يمكن أن يجلس بديلًا أو يٌستبعد في بعض المباريات".



"عصام الحضري يقوم باختيارات الحُراس بدقة، وتابعته منذ أن كان في سيراميكا ومستواه وتعامله مع الحُراس رائع".



"في بطولة العرب قد يشارك جميع الحراس من أجل اكتساب الخبرات قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبالنسبة لي محمد صبحي سيكون عصام الحضري الجديد".