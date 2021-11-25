سالي عبد السلام تطلب الدعاء لشقيقها بعد إصابته بأزمة صحية

طالبت الاعلامية سالي عبد السلام جمهورها بالدعاء لشقيقها بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: “أحمد عبدالسلام ادعوا له يخف وميبقاش فيه حاجة يا رب أنا كل ما أنزله ستوري أو صورة معايا يروح المستشفى! هو في كده بيقولوا أنا السبب”.

وتابعت: "وتاني يا رب ما يطلع فيه حاجة وحشة ومستنيين نعرف ونفهم بكره فيه إيه من التحاليل والأشعة وجهاز القلب، 48 ساعة ونراقب السكر يا رب ما يبقى فيه حاجة يا رب والتشخيص المبدئي غلط يا رب».



حرصت المذيعة سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر المبهج، وأتسم التصميم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت سالي عبد السلام بمجموعة فخامة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكيج التي أرتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.