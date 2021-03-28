بجمبسوت مخملي.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

ألقت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة أنيقة،حيث ارتدت جمبسوت طويل وذو أكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي و نسقت معه حزام ستان حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.





وانتعلت سالي عبد السلام حذذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و التي منحتها إطلالة تكاملة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.





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