بجمبسوت مخملي.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

حرصت المذيعة سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
وتألقت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة أنيقة،حيث ارتدت جمبسوت طويل وذو أكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي و نسقت معه حزام ستان حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.
وانتعلت سالي عبد السلام حذذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و التي منحتها إطلالة تكاملة.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.