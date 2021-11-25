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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من المغرب.. كارمن سليمان وزوجها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة كارمن سليمان، صوراً جديدة لها رفقة زوجها مصطفى جاد، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرا معا في المغرب، والتقطا عدد كبير من الصور التذكارية التي نالت إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا.

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يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

 

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفة: "أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

 

وتابعت كارمن سليمان:" أحب أغاني لـ صفاء أبو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي؛ لأن مواضيع أغاني عفاف راضي كانت رائعة ".  

 

وأكملت كارمن سليمان : أميل لأغاني المطربة عفاف راضي، مضيفة:" والدتي صوتها حلو وكانت بتسمعنا اغاني كثيرة واحنا صغيرين وانا حفظتها كلها".

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