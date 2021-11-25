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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور لها

كندة علوش
كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت كندة علوش في الصورة بمكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

 

أعمال كندة علوش

 

وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد. 

كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.

 

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