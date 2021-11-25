عاجل
التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة للمشاركة بمعرض فوود أفريكا.. ديسمبر المقبل مذكرة تفاهم بشأن تجارة الغاز المسال وأنشطة البحث والاستكشاف بين مصر واليونان بعثة بيراميدز تغادر إلى الكونغو لمواجهة مانياما في الكونفدرالية افتتاح طريق الكباش.. ونواب: حدث عالمي يليق بعظمة وتاريخ مصر .. ويؤكدون: سيضعها في مصاف دول العالم الجاذبة للسياحة نشرة أخبار العالم | إشادة دولية بـ مصر.. هزيمة ساحقة لـ أبي أحمد أمام تيجراي.. مليون ونصف وفاة بـ كورونا في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعطاني أبي مبلغا ليساعدني به فهل لإخواتي حق فيه؟.. الإفتاء تجيب

أعطاني أبي مبلغا
أعطاني أبي مبلغا ليساعدني به فهل لإخواتي الحق فيه

تلقت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر سؤالا يقول صاحبه: “أبى معه مبلغ من المال وأعطاني إياه ليساعدني فهل لإخواتي الحق فيه؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: هذا المال حلال ولك أن تنتفع به ولا وزر عليك وليس للإخوة فيه حق.

 

وأوضح أمين الفتوى للسائل أن هذا المال جاءه عن طريق الهبة والهدية من الأب، وهذا حلال وله أن ينتفع به ولا حرج عليه إن شاء الله.

حكم الزوج الذي يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة.. الإفتاء توضح

امرأة زوجها يصورها أثناء الجماع.. ومبروك عطية: رغبات منكرة

هل يجوز للأب كتابة منزل لأبنائه الإناث كهبة قبل مماته

رد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية يقول  صاحبه : " توفى والدي وترك لنا منزلا وعند توزيع الميراث اتفقت مع اخوتي على شراء نصيبهم في المنزل وأصبح المنزل كله ملكي ، فهل يجوز كتابته لأولادي خاصة وأنهم إناث من باب الهبة أو العطية لهن ؟ . 

 

قال الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه يجوز للأب حال حياته أن يهب تركته لأبنائه الإناث  ولكن بشرط ألا يكون في نيته حجب إخوته من الميراث ، أما إذا كان في نيته حجب الأشقاء من الميراث فهذا حرام شرعا .

وأضاف عامر خلال البث المباشر عبر صفحة مجمع البحوث الإسلامية للرد على أسئلة المتابعين من الأفضل ترك الأمور على طبيعتها بحيث إذا توفاك الله بعد عمر طويل لك فاعلم أن الله عز وجل هو الرزاق الكريم وان سيتولى أمر بناتك فلا تخف عليهم .

 

وتابع: حتى ولو كان هذه التركة منزلا وحيد ولا يوجد غيره فاترك الامور تسير بطبيعتها ولا تكتب شيء حال حياتك .

ونوه رئيس لجنة الفتوى بمجمع البحوث الى انه كم من الأباء كتبوا تركتهم حال الحياة لبناتهم وسيطروا عليهم الأزواج وطردوا الأب والام في الشارع ، لافتا الى انه يجب على الأب التروي في هذا الأمر والتمتع بماله حال الحياة .

 

حكم الهبة لأحد الأبناء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم الدين في أب كتب لابنه العقار الذي تزوج فيه عن طريق الهبة، وعند وفاته يوجد له أملاك أخرى فهل يرث هذا الابن مع اخته الشقيقة في باقي التركة؟ 

 

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "هذه حق لك، خاصة وأن ما وهبه الأب في حياته لا يعد ميراثاً وبالتالي انتهى أمره بمجرد أن تملكته في حياة الوالد، مؤكداً أن الأب يتصرف في حال حياته كما شاء، وبعد رحيله ينتهي صلة الأب بما وهب وصارت ملكاً لك، أما ما تركه من أشياء فقد أصبحت ميراثاً ويوزع على الورثة بما فيهم الولد".

 

الإفتاء الهبة أعطاني أبي مبلغا ليساعدني به فهل لإخواتي الحق فيه هل يجوز للأب كتابة منزل لأبنائه الإناث كهبة قبل مماته حكم الهبة لأحد الأبناء أعطاني أبي مبلغا ليساعدني به فهل لإخواتي حق فيه

موضوعات متعلقة

حكم الزوج الذي يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة.. الإفتاء توضح

كيف أتطهر من الحيض ولدي جرح في الثدي لا يمكن اقتراب الماء منه؟

هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

امرأة زوجها يصورها أثناء الجماع.. ومبروك عطية: رغبات منكرة

علي جمعة: الوحي الرباني معيار التقويم وإتباعه يؤدي إلى الهداية

هل يجوز لابنى الزواج من بنت خالي؟.. الإفتاء توضح

فعلت ذنب وتبت منه فكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟.. الإفتاء تجيب

هل مس عورة طفلي أثناء غسل النجاسة له ينقض وضوئي؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: احتفال طريق الكباش خطوة لدعم السياحة وإظهار عظمة مصر

النشرة الدينية..امرأة زوجها يصورها أثناء الجماع ما الحكم.. لمس الكلب ينقض الوضوء أم لا؟.. شزوط التطهر من الحدث الأكبر

للصيانة .. قطع المياه 4 ساعات عن 3 أحياء بالجيزة

أمريكا تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار

وزير التعليم يناشد أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات

الجمعة البيضاء.. الأدوات المنزلية ترتفع مبيعاتها بنسبة 15% ..والأجهزة الكهربائية 10%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أبرزها هواتف المحمول.. زيادة الرسوم الجمركية للأجهزة بعد موافقة خطة النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

المزيد

ساحة رأي

هويد دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ