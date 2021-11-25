بقيادة الوادي وحمدي.. تشكيل هجومى لـ سموحة قبل مواجهة الأهلي

أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى بعد قليل فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز .
وجاء تشكيل سموحة كالأتى :
حراسة المرمى : الهانى سليمان
خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمد شكري
الوسط: محمود حليمو ومحمد كناريا وحسين فيصل وصديق أوجولا
الهجوم: عبد الكبير الوادي ومروان حمدي
بينما جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم – بدر بانون – أكرم توفيق.
خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر.
خط الهجوم: بيرسي تاو.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
رامي ربيعة، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وعلي لطفي، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، ومحمد هاني، وعمار حمدي.