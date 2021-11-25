إزالة 46 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزى دمياط وفارسكور

محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى تأتى فى إطار المرحلة الثالثة من الموجة ال١٨ والتى إنطلقت منذ ٦ نوفمبر الجارى.

وفى هذا السياق،، ذكرت "المحافظ" أنه تم خلال الحملات التى شنتها الأجهزة المعنية اليوم، إزالة عدد ٢٢ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٦٨٣٥م٢ بمركز دمياط، وأيضاً إزالة ٢٤ حالة أخرى بمساحة ١٨٢٨ م٢ بمركز فارسكور، تابعين لولاية الإدارة المركزية للموارد المائية والرى.

وأشارت "محافظ دمياط " الى وصول إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال١٨ "٥٧٢" حالة تعد على أملاك الدولة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة بلغت ١٠٧٣١٦ م٢.

وشددت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لعدم عودة التعديات مرة أخرى، و رصد اية تعديات جديدة وازالتها فى المهد، مؤكدة على إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين و فرض هيبة الدولة واستراد حق الشعب.

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