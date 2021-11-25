القابضة للمياه تتابع مشروع الصرف الصحي بقرية طبل في دمياط

التقى العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، الأستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس مشروع "دعم الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى " بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على رأس وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الجهة الممولة للمشروع)، ومندوب الشركه الرومانية Arges، وذلك لمتابعة الأعمال المدنية القائمة لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية طبل، واستعدادا لاستلام الأعمال والتحضير لتوريد المحطة وفقا للجدول الزمنى المقرر.

وفى هذا السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هذا المشروع جاء نتيجة الجهد الكبير الذى قدمته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، من خلال تقديم دعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع الهام والحيوى، وسعيها المتواصل فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ سواء من الجهات المانحة أو من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى اهتمام الشركة القابضة لهذا المشروع، وتقييمه تمهيدا لنقل التجربة فى القرى الصغيرة لسرعة الإنجاز فى خدمة الصرف الصحى.

وقال العميد خالد جمال، إن الشركة تولى اهتماما بالغا بهذا المشروع، حيث تم الانتهاء من شبكة الانحدار وبيارة التجميع والقواعد الخرسانية اللازمة لتركيب المحطة وحوض التطهير بالكلور للمياه المعالجة، وأصبح الموقع جاهزا لاستلام وحدة المعالجة من الجانب الرومانى.

وأشاد رئيس مياه دمياط، بجهود فريق المشروع وسرعة الإنجاز والتنسيق المتواصل مع أطراف المشروع لتركيب وحدة المعالجة بقرية طبل.

وأكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس المشروع، اهتمام الشركة القابضة بالبحوث العلمية التطبيقية من أجل وضع حلول علمية وتكنولوجيات الصرف الصحى اللامركزى بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشاد بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Un Habitat لتغطية خدمة الصرف الصحي للمجتمعات الصغيرة بتكلفة اقتصادية، والحفاظ على البيئة.

وقال إنه سيتم تشغيله وحدة معالجة مدمجة بتكنولوجيا رومانية Containerized Wastewater treatment بسعة 500 متر مكعب يوميا، ووحدة تجفيف الحمأة باستخدام الضاغط الحلزونى للحمأة الناتجة Screw Press for Sludge Dewatering بقرية طبل مركز دمياط فى يناير ٢٠٢٢، وسيتم تقييم النموذج تمهيدا لتطبيقها فى القرى المماثلة.

وأكدت الدكتورة رانية هدية، رئيس مكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن الهدف الرئيسى من تنفيذ الوحدة المدمجة لقريه طبل هو الاعتماد على نموذج معالجة مدمج ذي مميزات اقتصادية وفنية يمكن تعميمه فى القرى المماثلة من التجمعات الصغيرة والعزب.

وأوضحت الدكتورة سلمى يسرى، رئيسة المشروع بمكتب المستوطنات البشرية بالقاهرة، أن نموذج قرية طبل يعد نموذجا لوحدة معالجة مدمجة ٥٠٠ متر مكعب /يوم ذو مواصفات قياسية لخدمة القرى الصغيرة، كما أكدت تبنى البرنامج التجربة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وذكر المهندس نوبرت ستانسكوNorbert Stanescu، ممثل الشركة الرومانية، أن وحدة المعالجة المدمجة ووحدة الضاغط الحلزونى للحمأة Srew Press سيتم تشغيلها فى موعدها فى يناير ٢٠٢٢، وسوف تقدم الشركة برنامجا تدريبيا للعاملين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.