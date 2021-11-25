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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: خصوصية العلاقات المصرية- الخليجية يعود لرؤية الرئيس السيسي

النائب عبده ابو
النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن السنوات الماضية أثبتت جدارة الموقف المصري فيما يخص الوضع في الخليج، مضيفا ان مصر تعتبر أمن الخليج العربي خط أحمر، كما تعتبر أمن دول الخليج العربي جزء من أمنها القومي مباشرة، قائلا: مصر حريصة على تعزيز أطر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

واشار ابو عايشه في تصريحات له اليوم، الي خصوصية العلاقات المصرية - الخليجية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وبالخصوص بعد مجىء الرئيس السيسي للحكم، بجانب تأكيده على الدعم التام للدول الخليجية ونبذ الإرهاب وأعمال التطرف والتحريض على دولها.

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، بشكل خاص إلى العلاقات المصرية- البحرينية، وحرص مصر التأكيد على متانتها وحيويتها خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، ورغبة القاهرة في العمل على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر- المنامة بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدد أبو عايشه، على أن سعي مصر لتعميق علاقاتها الخارجية، وبالخصوص الخليجية، يعود في الأساس إلى رؤية استراتيجية من جانب القيادة السياسية المصرية في دفع العمل العربي المشترك، والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال هذه المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

أمن الخليج العربي نبذ الإرهاب التطرف الرئيس السيسي التحريض

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