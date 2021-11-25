مشهد مهيب.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأطفال في أول طريق الكباش

وصل الرئيس السيسي إلى مقر احتفالية طريق الكباش بالأقصر، والتقط الرئيس صورة تذكارية على أول طريق الكباش مع مجموعة من الأطفال الذين كانوا يرتدون ملابس فرعونية .

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح طريق الكباش ويُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.

وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.