جلسة نيابية عن نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب بالدقهلية ..صور

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالتعاون مع إدارة شباب منية النصر اليوم الخميس جلسة برلمانية عن نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب والطلائع بقاعة مركز شباب الدراكسة التابع لإدارة شباب منية النصر وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب .

وكان ذلك بحضور علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة منية النصر وحضور التنفيذيين بمركز منية النصر رئيس مجلس مدينة منية النصر و مدير الادارة الصحية و مدير الادارة التعليمية.



كما شارك عدد كبير من شباب وطلائع برلمان إدارة شباب منية النصر ورؤساء مجالس الادارات ومديرى مراكز الشباب بادارة شباب منية النصر وكان ذلك تحت إشراف منى جوده مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني و ضياء الدين برهام مدير إدارة شباب منية النصر و المطرى ابراهيم وكيل الادارة ومحمد فتحي مسئول برلمان الشباب بالمديرية و ولاء طه و ماهر يوسف مسئولا البرلمان والتعليم المدنى بإدارة شباب منية النصر .

وبدأت فاعليات الجلسة بالترحيب بالحضور تلا ذلك التصديق على مضابط الجلسة السابقة ، ثم بدأ عرض البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة وقدم أعضاء برلمان الشباب والطلائع طلبات الإحاطة للتنفيذيين فى مجال الصحة والتعليم والشباب والرياضة والمشاكل التى تقع فى دائرة مركز ومدينة منية النصر ولاقت اهتماما كبيرا منهم والرد على كافة الطلبات، على وعد باستمرار التعاون مع أعضاء برلمان الشباب والطلائع بادارة شباب منية النصر .

FB_IMG_1637864624060

FB_IMG_1637864622512

FB_IMG_1637864627195

FB_IMG_1637864630589

FB_IMG_1637864618647

FB_IMG_1637864620130

FB_IMG_1637864616630

FB_IMG_1637864613126

FB_IMG_1637864611319

FB_IMG_1637864609672

FB_IMG_1637864606341

FB_IMG_1637864604876

FB_IMG_1637864603056