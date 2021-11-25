كلمة وزير السياحة والآثار في حفل طريق الكباش

انطلقت منذ قليل احتفالية طريق الكباش، بحضور الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما يقرب من 20 وزيراً وأكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية، ومجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب.

وفي إطار ذلك ننشر نص كلمة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ..

فخامة السيد الرئيس– السيدة حرم الرئيس-السيدات والسادة الحضور الكريم من المصريين والأجانب-الملايين من متابعينا على الهواء من دول العالم.

أشرُف أن أكون امامكم هنا...قلب الصعيد-محافظة الأقصر-فناء أمنحتب الثالث-ازدهار البلاد-خبيئة الأقصر (اكثر من عشرين)-الفناء للاحتفالات المختلفة ومنها عيد الأوبت القديم.

الفعالية: تقديم الأقصر للعالم في ثوب جديد - كل أجهزة الدولة.



الحدث الأساسي: الكشف عن طريق الكباش-متحف مفتوحا-أكبر مشروع أثرى مصري-الأثريين والمرممين من عام1949 وحتى اليوم-بشكل خاص القائمين على المشروع2004 حتى 2011: محافظة الأقصر ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للأثار-اشكر الهيئة الهندسية التي أشرفت على استئناف العمل 2017بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ضمن مشرعات الاثار والمتاحف العديدة التي افتتحت.



الفعالية لها ثلاثة أهداف أخرى:

1- انتهاء اعمال الهوية البصرية:يوليو٢٠١٩بتوجيه من رئيس الجمهورية- الجامعة الألمانية وتنفيذ الهيئة الهندسية-تشمل الهوية:

2- الترويج لمقاصدنا السياحية وفقا للاستراتيجية الجديدة

مقصد سياحي نابض بالحياة-دولة شابة منطلقة ومعاصرة من خلال الأنشطة السياحية المتنوعة والاحتفالات الكبرى، التي تعطي للسائح سبباً جديداً للحديث عن مصر وزيارتها اليوم وليس غدا والبقاء لفترة أطول.

3- زيادة الوعي والانتماء لدى المصريين وبالأخص الأطفال والشباب.

حفل طريق الكباش



استكمل الوزير حديثة شارحا سيناريو العرض كالاتي: الفيلم والاغاني-عرض مستوحى من عيد الأوبت–طلاب جامعات الصعيد ، حيث أن الأوبت:عيد سنوي-الشهر2منفصلا لفيضان (بابه في التقويم القبطي) ، وينقل المراكب المقدسة بالطريق البري للذهاب والنهرللعودة في عهد حتشبسوت-بينما في أواخرالأسرة الثامنة عشرتم استخدام النهر (مرتبط بالنيل).

لفت الوزير ان اختلف مدة العيد من زمن لآخر:11 يوم ----وامتد العيد إلى 24 ثم الى٢٧.

وتتضمن سيناريو العرض مشاهد متعددة لمراسم العيد على آثارهم - جدران ممر الأعمدة في معبد الأقصر بالاضافة الي أهالي الاقصر: مولد أبوالحجاج في شهر شعبان وفيه يتنزه الناس في مراكب.



الشكر



الرئيس لرعايته للسياحة والاثار وتوفير الدعم- تبني فكرة الاحتفالية وتشريفه.

رئيس الوزراء على الاشراف شخصيا على هذا العمل الجماعي الذي يضم معظم الوزارات وأجهزة الدولة-اجتماعات وزيارات: التنمية المحلية والإسكان والمحافظ وجهاز التعمير والهيئة الهندسية ووزارة الداخلية وزملائي بالوزارة ، المخابرات العامة - الشركة المصرية المنفذة للفعالية.

زميلاتي وزملائي بالوزارة وكل الاثريين والمرممين المصريين وهيئة التنشيط.

كل من ساهم-أجدادنا.

أستأذن سيادتك يا فندم في بدء عرض فني مستوحى من عيد الأوبت القديم.

