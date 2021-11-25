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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المرممة منال شوقي توجه الشكر للرئيس السيسي لدعم ملفي السياحة والآثار

المرممة منال شوقي
المرممة منال شوقي

خلال فعالية " الأقصر... طريق الكباش" التي تشهدها الآن مدينة الأقصر بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرمه، حرصت المرممة الشابة منال شوقي أبو الدهب من أبناء مدينة الأقصر على التحدث مع فخامته لتقديم  الشكر  والتقدير له على الدعم الكبير الذي يوليه لملف السياحة والآثار وللشباب المرممين.

 

وقد ساهمت المرممة الشابة في ترميم صالة الأعمدة الكبرى  بمعابد الكرنك ضمن فريق العمل الذي قام بترميمها.

 

يذكر أن انطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح طريق الكباش، بحضور وتشريف الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وما يقرب من 20 وزيراً وأكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية، ومجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب.

المرممة منال شوقي طريق الكباش الأقصر صالة الأعمدة الكبرى الكرنك افتتاح طريق الكباش السيسي

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