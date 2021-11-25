هاميس.. لبني عبد العزيز تعلق على احتفالية طريق الكباش: فخورة بمصر

علقت الفنانة لبني عبد العزيز التي قدمت فيلم “عروس النيل” على احتفالية طريق الكباش.



وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": فخورة ببلدي وبما تقدمه، وسعيدة كوني قدمت أعمالا عن مصر القديمة وفخورة بمصريتي، فمن ينسى شخصية هاميس التي حققت نجاحا كبيرا إلى الآن".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وشهد فيلما تسجيليا عن معالم محافظة الأقصر السياحية الخلابة بعنوان «الأقصر .. السر».

وتحدث فيلم “الأقصر..السر”، عن أهمية محافظة الأقصر والمعالم الأثرية الكثيرة المتواجدة في محافظة الأقصر، وسر حب السائحين لـ المحافظة وحرصهم على زيارتها .

وأوضح الفيلم التسجيلي أهمية الأقصر وكرم أهالي الأقصر الذين يتعاملون مع السائحين على أنهم ضيوف وليس زائرين .

وكشف الفيلم التسجيلي أن الأقصر أهم مدينة أثرية في العالم كونها موسوعة لتاريخ وحضارة مصر، وبها كم هائل من الآثار غير متواجدة في أي مكان في العالم، وتحدث في الفيلم التسجيلي مجموعة من الأثريين والخبراء عن تاريخ الأقصر الأثري.



وارتدت الأقصر ثوبها الجديد المزين بالورود والأشجار في حلة جديدة مبهرة تليق بجمالها، حيث تمت إضافة وتجديد 30 ألف متر مربع مسطح من المسطحات الخضراء الموزعة على مداخل المحافظة، وكذلك على منطقة الكورنيش، خلال الفترات الأخيرة بمختلف الزراعات التي قد تتلاءم مع طقس محافظة الأقصر التي تتميز بطقسها الحار صيفا.

