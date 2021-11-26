عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلالة قوية .. فيراري روما تحصل على تعديلات مبهرة |صور

اطلالة قوية .. فيراري
اطلالة قوية .. فيراري روما تحصل على تعديلات مبهرة

استطاعت النسخة فيراري روما أن تثبت تواجدها بقوة داخل اسواق السيارات العالمية، حيث تعد واحدة من الاصدارات المميزة والقوية وسط الاسطول الايطالي العريق، نسبة إلى تصميمها الانسيابي، والذي يجمع بين الطابع الرياضي وروعة التصميم الفني.

فيراري روما تحصل على تعديلات مبهرة

 

ويبدو أننا على موعد جديد وتحفة فنية رائعة، وذلك بعد ان خضعت تلك النسخة إلى تعديلات نوفيتيك الشهيرة، حيث اضافت ترقية جديدة تجعل السيارة ترتفع بمقدار 40 ملم للمحاور الامامية اذا تطلب الامر مثل اجتياز نقطة مرتفعة او خوض احد المطبات الاصطناعية، والمدهش ايضا أن هذه النسخة جاءت بنسبة انخفاض قدرها 35 مم للخلوص الارضي.

تأتي السيارة فيراري روما بقدرات قياسية تشمل محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، بسعة 3900 سي سي، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 612 حصانا، مقترن بعلبة تروس تتكون من 8 سرعات.

بينما حصلت فيراري روما المعدلة على ترقيات مميزة جلعتها تتمتع بقوة اجمالية قدرها 704 حصانا، و 882 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيث دعمت بقوة اضافية قدرها 84 حصانا، مع 122 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أما عن التصميم الخارجي فتمتعت السيارة باطلالة زرقاء اللون، مع ناشر امامي بمظهر مدبب ورياضي، بالاضافة إلى شبكات امامية متعددة الفتحات الهوائية، وعناصر من الالياف الفحمية، بينما ارتكزت السيارة على عجلات طراز فوسين، واغطية للمرايات الجانبية، مع جناح سفلي مميز باللون الاسود الغامق.

فيراري روما فيراري روما أسواق السيارات العالمية تعديلات مبهرة

ترشيحاتنا

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

الأقصر عاصمة الحضارة.. 5 مشاهد أبهرت العالم في حفل افتتاح طريق الكباش|صور

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .. الثلاثاء

لحظة وصول محمود الخطيب لمقر انتخابات الأهلي بالجزيرة.. فيديو

دعاء يوم الجمعة يريح القلب والعقل ويشرح الصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

القمار ممنوع لغير المصريين.. عقوبات تنتظر مخالفة نصوص مشروع قانون المنشآت السياحية

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ