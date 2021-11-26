إطلالة قوية .. فيراري روما تحصل على تعديلات مبهرة |صور

استطاعت النسخة فيراري روما أن تثبت تواجدها بقوة داخل اسواق السيارات العالمية، حيث تعد واحدة من الاصدارات المميزة والقوية وسط الاسطول الايطالي العريق، نسبة إلى تصميمها الانسيابي، والذي يجمع بين الطابع الرياضي وروعة التصميم الفني.

فيراري روما تحصل على تعديلات مبهرة

ويبدو أننا على موعد جديد وتحفة فنية رائعة، وذلك بعد ان خضعت تلك النسخة إلى تعديلات نوفيتيك الشهيرة، حيث اضافت ترقية جديدة تجعل السيارة ترتفع بمقدار 40 ملم للمحاور الامامية اذا تطلب الامر مثل اجتياز نقطة مرتفعة او خوض احد المطبات الاصطناعية، والمدهش ايضا أن هذه النسخة جاءت بنسبة انخفاض قدرها 35 مم للخلوص الارضي.

تأتي السيارة فيراري روما بقدرات قياسية تشمل محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، بسعة 3900 سي سي، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 612 حصانا، مقترن بعلبة تروس تتكون من 8 سرعات.

بينما حصلت فيراري روما المعدلة على ترقيات مميزة جلعتها تتمتع بقوة اجمالية قدرها 704 حصانا، و 882 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيث دعمت بقوة اضافية قدرها 84 حصانا، مع 122 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أما عن التصميم الخارجي فتمتعت السيارة باطلالة زرقاء اللون، مع ناشر امامي بمظهر مدبب ورياضي، بالاضافة إلى شبكات امامية متعددة الفتحات الهوائية، وعناصر من الالياف الفحمية، بينما ارتكزت السيارة على عجلات طراز فوسين، واغطية للمرايات الجانبية، مع جناح سفلي مميز باللون الاسود الغامق.