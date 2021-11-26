عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فادي ملاك : قصات الشعر قد لا تناسب السيدات جميعا

صدى البلد

كشف مصفف شعر النجمات فادى ملاك، أن استايلات وقصات الشعر، قد لا تناسب السيدات جميعا، مشيرا إلى أن مصفف الشعر المحترف يضفي لمسته الخاصة التي تليق بشخصية المرأة التي يصفف لها شعرها، وهذا هو الأساس.

وأشار المصفف فادي ملاك، إلى أن الموضة قد تلاءم بعض السيدات ولا تناسب البعض الآخر لأن هناك اختلاف في الشكل والمظهر العام بين كل فرد.

وذكر أن مهنة تصفيف الشعر تعد واحدة من أهم المهن التي تظهر الملامح للأشخاص وترسم على وجوههم البسمة وتعبر عن ما بداخلهم فى أشكالهم ولهذا تعتبر من أهم الفنون المتكاملة كونها مرتبطة بالشكل الخارجي والمضمون الداخلى.

وشدد على ضرورة تطوير المصففين من أنفسهم من وقت لآخر من خلال تلقى دورات تدريبية في مجال تصفيف الشعر في أكاديميات متخصصة في هذا الشأن، كما يجب دراسة الألوان وتتضمن الألوان الأساسية، والثانوية، وطبيعة الشعر، ومابداخله، والخلايا اللونية، وروابط الشعر، واختلاف استقبال الشعر للمواد المختلفة، فالتصفيف علم مستقل بذاته.

وأضاف مصفف الشعر العالمى فادى ملاك، أن تلك المهنة تتطلب مستوى عالِ من المعرفة والمهارة المهنية، وتحتاج إلى المشاركة في المسابقات والعروض للإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم تصفيف الشعر ومحاكاة الواقع والإبحار فى الخيال لإبتكار قصات واستايلات جديدة فى هذا العالم.

مصفف الشعر مصفف شعر تصفيف الشعر قصات الشعر سيدات

ترشيحاتنا

مذيعة بالتلفزيون المصري تغني "الأقصر بلدنا" على الهواء.. فيديو

فينجادا يكشف عن دوره في اختيار كيروش لقيادة المنتخب الأول

اللجنة العليا للعرض المتحفي: احتفالية طريق الكباش تمت بالبر الشرقي.. فيديو

مشهد مرعب .. قروش تلتهم بعضها في المياه

عجائب قيام الليل .. معجزات لمن أدركها ليلة الجمعة

لامبورجيني فينينو رودستر الأسطورية تسجل حضورا مميزا بمعرض في الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

سيراميكا كليوباترا يتقدم بمذكره رسمية لرابطة الأندية ضد حكام مباراة الفريق أمام الزمالك

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ