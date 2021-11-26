منذ إيقافه.. تفاصيل أول حفل لـ حسن شاكوش مع عمر كمال وحمو بيكا

يعود مغني المهرجانات حسن شاكوش لإحياء الحفلات مرة أخرى، وهذه المرة برفقة أصدقائه عمر كمال وحمو بيكا وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض قريبا، على أن يبدأ طرح التذاكر من اليوم، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم.

ونشر حسن شاكوش بوستر حفله في موسم الرياض على حسابه بتطبيق انستجرام وعلق عليه قائلا:" ان شاء الله انتظرونا في السعوديه-الرياض مسرح ابوبكر سالم".

عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا

أكد المطرب عمر كمال، أن "مطربي المهرجانات هم أكثر ناس دخلوا لنقابة المهن الموسيقية فلوس الصيف اللي فات، أنا كنت بشتغل 3 أوردرات في اليوم الواحد".

وأضاف عمرو كمال، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا أكتر شباب دخلت موارد للنقابة، إحنا بندفع 10 آلاف جنيه في الأوردر في الساحل".

عمر كمال يؤيد قرار النقابة

علق المطرب عمر كمال على قرار نقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا إن به جزءا كبيرا من كلامه صح وأنا معه فيما فعله لأن هناك أناس يقولون كلام لا يصح أن يقال.

وتابع عمر خلال مداخلة مع معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "يجب ان تمنع تلك الفئة، لأنها تقدم شتائم علني".

وأضاف: على النقابة أن تقوم بعمل شعبة للمهرجانات، ومن يقدم أغنية يقوم بعمل إقرار أن تجتاز الرقابة مثلما حدث معي".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تعليق عمر كمال عن أزمة منع مطربي المهرجانات من الغناء من خلال الفيديوجراف التالي.