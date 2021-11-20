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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار الموسيقيين بمنعه| مفاجأة حول عودة حسن شاكوش للغناء

حسن شاكوش
حسن شاكوش

كشف مصدر داخل مجلس نقابة المهن الموسيقية، مصير مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، بعد قرار منعه و18 آخرين من الغناء بشكل رسمي، بقرار تم اعتماده من النقابة يوم الأربعاء 17 نوفمبر الماضي. 

وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن حسن شاكوش تقدم بتظلم عن إيقافه عن الغناء للنقابة بالفعل، وذلك في شهر سبتمبر الماضي، ولكن عارض صحي حدث لأحد ممثلي الشئون القانونية داخل النقابة، عطل البت في هذا التظلم، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في تظلمه واتخاذ قرار خلال الفترة المُقبلة، إما بالعفو أو استمرار الإيقاف. 

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إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

من جهة أخرى، قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أن قرار إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه وغير مطروح للنقاش فقصته انتهت.

وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حسن شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهل وعدم تسليط الضوء أو متابعة مؤديي المهرجانات.  

وتابع المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إنهم بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام  إلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

يذكر أن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما مؤخرًا خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.

 

منع مطربي المهرجانات من الغناء 

كشفت نقابة الموسيقيين عن الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدوا في بيان للنقابة أنه يمنع كل من ليس عضوا في النثابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة ولإختياز الإختبارات.

 

وجاءت الأسماء كالتالي

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.

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