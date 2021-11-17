هاني شاكر: ما فعله حسن شاكوش في الغناء شبه جريمة القتل ولن نقبل اعتذاره

علق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على ما فعله حسن شاكوش، قائلا :"يشبه جريمة قتل، وإهدار للذوق العام، وما فعله كلام فارغ ، ولن نقبل الاعتذار، لأنه أساء لنقابة الموسيقيين بالكامل".



وأوضح هاني شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم سحب تصريحات مزاولة المهنة من حمو بيكا وحسن شاكوش نهائياً.

وتابع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن ما فعله شاكوش شيء خطير أنه يؤدي الغناء بكلمات إباحية، الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء.

واختتم الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، حديثه قائلا:"أن هؤلاء المطربين تم تحذيرهم، ولكنهم لم يحمدوا ربنا على النعمة التي يعيشون فيها ".



وقد رصد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندى أسماء الممنوعين من الغناء، حيث أعلنت النقابة عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، أبرزهم حمو بيكا، حسن شاكوش.

