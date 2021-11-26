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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو رينو7.. مواصفات ومميزات وسعر Oppo Reno 7 5G

هاتف أوبو Reno7 5G
هاتف أوبو Reno7 5G

كشفت شركة أوبو رسميا عن سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno7 5G، ويأتي هاتف اوبو رينو7 الذي يمثل أحدث إصدارات سلسلة رينو متوسطة المواصفات التي تعتبر من أكثر هواتف الشركة الصينية شعبية بتصميم ذو حواف مسطحة، مشابهة للتصميم الجديد الذي قدمه طراز الشركة السابق رينو 6 5G، والمستلهم من هواتف آيفون 12.


مميزات هاتف اوبو رينو7 5G الجديد


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشمل مواصفات أوبو Reno7 5G، وجود ثلاثة كاميرات خلفية داخل تصميم مربع الشكل، ويتمتع الهاتف بإمكانيات شبكات الجيل الخامس 5G كما يتضح من الاسم على غرار جيل رينو السابق رينو6، بالإضافة لدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 60 وات.


شاشة مسطحة بتردد 90 هرتز

يمتاز هاتف أوبو Reno7 5G، بشاشة مسطحة مع هيكل بحواف دائرية، يبلغ قياس الشاشة 6.43 بوصة، من نوع AMOLED، وتبلغ دقتها 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، تأتي الشاشة المغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 5 لمقاومة الخدوش والصدمات، ومدمج أسفلها قارئ بصمات الأصابع، وتمتاز بدعم HDR 10+ وحماية العين من الضوء الأزرق.


كاميرا خلفية متطورة ثلاثية العدسات

وزودت أوبو هاتفها الذكي الجديد  Reno7 5G، بمجموعة 4 كاميرات، تضم 3 كاميرات خلفية وأخرى أمامية في ثقب أعلى الزاوية اليسرى للشاشة، وتشمل إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، بفتحة عدسة واسعة f/1.7، تدعم ميزة التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي، متصلة بعدسة  بزاوية واسعة 120 درجة، بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، وبفتحة عدسة بفتحة عدسة f/2.4، أما عن كاميرا السيلفي فهى تأتي بدقة 32 ميجابكسل.


دعم شبكات الجيل الخامس


يعمل هاتف أوبو Reno7 5G، بمعالج كوالكوم من نوع   Snapdragon 778G ثماني النواة، والذي يوفر أيضا دعم شبكات الجيل الخامس من خلال مودم 5G مدمج، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

تقنية شحن سريعة ونظام أندرويد 11

يتمتع الإصدار العادي من سلسلة أوبو رينو7 الجديدة، ببطارية  تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير، تدعم ميزة الشحن فائق السرعة بقدرة 60 وات، ويعمل هاتف Reno7 5G بواجهة المستخدم ColorOS 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

سعر اوبو رينو7 5G
 


يتوفر هاتف أوبو Reno7 5G، مقابل سعر يبدأ من 422 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و 600 جنيه مصري) لنسخة 8 + 128 جيجابايت، في 3 ألوان هي: الأسود، والأزرق، والذهبي.

Oppo Reno7 5G
هاتف أوبو Reno7 5G
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