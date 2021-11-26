أحد أهدافي.. رئيس الكاف يرشح منتخب مصر للفوز بـ كأس العالم

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن منتخب مصر، قادر على تحقيق لقب كأس العالم.

وقال موتسيبي في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت”: مصر دائما على القمة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن على مستوى كأس العالم 2022، منتخب مصر قادر على الذهاب بعيدا".

تابع رئيس الكاف:" أحد أهدافي التي أسعها إليها دائما، هو فوز منتخب إفريقي ببطولة كأس العالم، ومنتخب مصر يمنحني الأمل للتتويج باللقب".

كاف يحسم الجدل بشأن تعديل نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم



على جانب آخر، حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الجدل، بشأن إمكانية تعديل نظام المرحلة النهائية، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

كانت تقارير صحفية، ذكرت خلال الفترة المقبلة، أن الفيفا قد يجبر الكاف، على تعديل نظام المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، لتقام من مباراة واحدة على أرض محايدة، بدلا من مباراتين “ذهابا وإيابا”.

وأكد الكاف خلال الجمعية العمومية المنعقدة حاليا في القاهرة، أن المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، ستقام بنظامها التقليدي “من مواجهتين مباشرتين” على أن تستضيف المنتخبات الخمسة أصحاب التصنيف الأول مباريات الإياب.

وحدد الكاف أحد يومي 22 و26 يناير المقبل، موعدا لإجراء قرعة المرحلة النهائية، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

من سيواجه منتخب مصر في الدور الثالث؟



ووفقا لذلك التصنيف، سيواجه منتخب مصر أحد منتخبات التصنيف الأول وهي:

الجزائر

السنغال

نيجيريا

تونس

المغرب

وسيلعب المنتخب المصري أمام أي من المنتخبات السابقة مباراتي ذهاب وإياب، لتحديد المتأهل للمونديال.

هذه الفرق مستوى أول.. كيروش يقيّم منتخب مصر في تصفيات المونديال





في سياق متصل، تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الأول على مستويات المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

وكتب كيروش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" المستوى الأول: السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، و المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية، مهمة كأس العالم في مارس اجعل المستحيل ممكنا".