سفير كوريا الجنوبية: قررت تعييني سفيرا للثقافة المصرية لروعة احتفالية طريق الكباش

قال سفير كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، إنه قرر تعيين نفسه كسفير فخري للثقافة المصرية في كوريا، وذلك بعد مشاهدة حدث حفل افتتاح طريق الكباش بقيادة الرئيس السيسي الليلة السابقة.

وقال جين على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"سأشجع المزيد والمزيد من الكوريين على القدوم إلى مصر وتذوق كل مزايا الأرض والثقافة والشعب. سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى علاقات أقوى بكثير بين كوريا ومصر من خلال تعزيز التفاهم بين الناس".

واحتفت صحف العالم صباح اليوم الجمعة بحفل افتتاح طريق الكباش بقيادة الرئيس السيسي وعدد من القيادات والمسؤولين وأصفين الحدث بـ المهيب والإنجاز الطموح الذي أبهر العالم وأظهر مكانة مصر التاريخية والحضارية.

أشادت صحيفة "Dawn" الدولية الباكستانية بمراسم افتتاح طريق الكباش بـ الأقصر واصفه إياه بـ"الحفل الليلي المهيب".

وقالت "Dawn" أن مدينة الأقصر الغنية بآثارها شهدت افتتاح طريق الكباش الذي يصطف علي جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام ويربط بين معبدي الكرنك والأقصر وسط مدينة النيل الجنوبية وذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحشد من كبار المسؤولين.

وأضافت "Dawn" أن طريق الكباش يبلغ طوله ما يقرب من ثلاثة كيلومترات ويسمى "طريق الله" في الأساطير المصرية القديمة والكبش هو تجسيد للإله المصري القديم "آمون" ويحيط الطريق من كلا الجانبين بتماثيل دُفنت منذ قرون تحت رمال الصحراء قبل أن يعاد إحياؤها وترميمها وتقديمها في عرض مبهر.

وتابعت "Dawn" أنه تم بناء معبد الكرنك منذ حوالي 2000 إلى 4000 عام وهو مخصص لـ"آمون رع"، إله الشمس القديم تم بناءه منذ حوالي 3400 عام من قبل أمنحتب الثالث ، بهدف استخدم كموقع للعبادة الدينية المستمرة من المصريين.