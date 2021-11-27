أحلام البسطاء أوامر.. كيف غيرت "حياة كريمة" قرى أبوقرقاص بالمنيا.. فيديو

حاله من الفرحة يعيشها أهالي مركز ابوقرقاص جنوب المنيا بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تشمل مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وبناء مدارس ومراكز شباب ومستشفيات وغيرها من المشروعات الخدمية الهامه بالنسبة للمواطنين.

أشار الأهالي الى أن المشروعات مهمه للغاية بالنسبة لهم وستغير وجه الحياة بالقرى بعد معاناة سنوات عديدة لكن الأهم بالنسبة لهم مشروع يعد مشروع الصرف الصحي الذي سيقضي على مشكلة المياه الجوفية ويساهم في بيئة نظيفة ويحمي بيوتهم وثرواتهم العقارية من الهدم والتأكل.

ففي قرية نزلة جريس التابعة لمركز ابوقرقاص وهي إحدى القرى التي ينقذ بها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يعيش أهالي القرية فرحة كبيرة لتشغيل اول مشروع من مشروعات المبادرة الرئاسية وهو افتتاح مدرسه القرية بعد أن تم بنائها وفق المقاييس واشتراطات البناء الحديثة لبناء المدراس وذلك في وقت قياسي بعدما كانت مطلب هام وحيوية لأهالي القرية.

كانت مدرسة نزلة جريس حلم أهالي القرية منذ فترة طويلة حتى جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتم بناء المدرسة في زمن وجيز لتصبح مدرسة نزلة جريس أولى مشروعات المبادرة "الرئاسية حياة كريمة" والتي تم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر مربع بإجمالي 5 طوابق.

كما تشهد قرى مركز ابوقرقاص تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية من إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومحطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

ومن المشروعات الجاري تنفيذها بقرى بني حسن الشروق والشيخ تمي وجزيرة شيبة محطة معالجة بني حسن الشروق ومحطة مياه الشيخ تمي وانشاء مدرسة بني حسن الشروق الإعدادية المشتركة والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاء وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية وجارى توصيل المرافق لها من مياة شرب وكهرباء ووسائل الاتصالات.

إضافة إلى إنشاء مشروع مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حسن الشروق، وأعمال تطوير مركز شباب بني حسن الشروق، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية شيبة ومدرسة جزيرة شيبة الإعدادية.

يشار إلى ان مبادرة حياة كريمة بالمنيا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري يتم تنفيذها في 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى أبوقرقاص وملوى وديرمواس والعدوة ومغاغة في 192 قرية و757 تابعا بنطاق المراكز الخمس المستهدفة.