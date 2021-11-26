عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أصبح يساوي الجنس

علي جمعة: افتقاد الحب أساء لفهم النصوص الشرعية ومواقف الصحابة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، أننا افتقدنا الحب، وأصبح الحب مخلوطًا في مفهومه، بل إنه أصبح يستعمل في بعض الأحيان؛ بتدنٍ، أصبحت كلمة "الحب" تساوي الجنس، وهذا أمر تضحك منه الثكلى، وتسقط منه الحبلى، ويشيب منه الأقرع.

حاكموا الحب

وكتب جمعة خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا أمر يجب علينا أن ننتهي منه، وأن نحدد مفهوم الحب في اللغة، وفي الشرع، وفي الحياة، وفي المفاهيم الطيبة التي كانت ترى أن الحب عطاء، وأن الحب كرم، وأن الحب صفاء، وأن الحب شفافية، وأن الحب إذا دخل قلب إنسان، فلا يمكن أبدًا أن يخرج منه أبدًا إلى أن يُدخل صاحبه الجنة".

واستدل المفتي السابق بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المتحابون على منابر من نور يوم القيامة». نعم؛ لأن الحب نور، مضيفاً حاكموا الحب، إذا لم تفهموا النصوص، فأتوا بالحب، وحاكموه في محكمتكم، وحاكموا أنفسكم قبل أن تحاكموا الحب، فالحق مع الحب.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن الحب عندما افتقدناه، كثيرًا لا نفهم النصوص الشرعية، وأنه عندما افتقدنا الحب كثيرًا لا نفهم مواقف الصحابة الكرام؛ لذلك لا نستطيع أن نأخذ منها العبر، والدروس، على وجهها الحقيقي.

علي جمعة: آدم من الأرض .. وعلى أبنائه أن يعاملوها معاملة الابن للوالدين

علي جمعة: الوحي الرباني معيار التقويم وإتباعه يؤدي إلى الهداية

وأردف: "حَجبنا عن الحب كثير من مشاغل الحياة، وحَجبنا عن الحب مفاهيم جديدة، حصرته في العلاقة بين الرجل والمرأة، وحَجبنا عن الحب معاصي كثيرة، أبعدت قلوبنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأَبعدنا عن الحب كثير من اللغط، والهرج والمرج، الذي نعيش فيه، في سرعة متناهية، في عصرنا الحاضر".

واختتم علي جمعة حديثه: قائلاً:"نريد أن نلتقط الأنفاس، وأن نعود مرة أخرى إلى الحب؛ حتى نفهم النصوص الشرعية، وحتى نفهم الواقع المعيش، وحتى نفهم مراد الله من خلقه، وحتى نستطيع أن نكمل المسيرة مع الله سبحانه وتعالى، وإليه، في طريقه الذي رسمه للبشرية، نحقق مراده من خلقه، ولا نكون حجابًا بين الخالق والمخلوق، ونصد عن سبيل الله بعلم، أو بغير علم. نعوذ بالله من ذلك".

الدكتور علي جمعة الحب حاكموا الحب فهم النصوص الشرعية فهم الواقع المعيش هيئة كبار العلماء

ترشيحاتنا

سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يعلق السفر مع 7 دول إفريقية

شبيهة ميرنا المهندس تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بكري: ارحموا المزارعين.. فيه ناس من مصلحتها عدم توزيع كارت الفلاح

قشر السمكة.. دينا فؤاد بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

وزير التموين: إنشاء المناطق اللوجيستية يسهم في تقليل الأسعار والتنوع الكبير للسلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

في ذكرى رحيلهما.. لماذا حطمت صباح قلب توفيق الدقن لصالح زوجها الخامس؟

فيديو

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ