إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي يسير في طريق استعادة الحضارة المصرية.. فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير في سياسية نحو تجديد الخطاب الديني واستعادة الحضارة المصرية، لافتا إلى أن بعض الدوائر في الدولة يعتبرون أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ليست جاهزة للتطبيق على أرضا الواقع ولا تستحملها الدولة في مصر.

وأوضح ابراهيم عيسي، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الإدارات الفرعية والمحلية غير مستوعبة للفكرة الكبيرة التي يقدمها الرئيس السيسي، مؤكدا أن مصر تشهد انفتاحا كبيرا من إلغاء حالة الطوارئ وظهور استراتيجية حقوق الإنسان ومشاهد الافتتاحات المبهرة.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى مشهد افتتاح طريق الكباش، قائلا: "الأمر فى مصر لم يعد محليا، والافتتاح الأسطوري لطريق الكباش يجذب أنظار العالم الينا، بينما الأفكار السلفية تريد أن تدفن مصر تحت عباءة أفكار متجمدة ومتحجرة".

