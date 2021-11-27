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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يستغيث بالمسؤولين لنقل بناته لجامعة حكومية

صدى البلد

ارسل القارئ محمد إمام محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لنقل بناته إلى جامعة القاهرة أو عين شمس لعدم قدرته على الإنفاق عليهم.

وقال أمام في شكواه انا اب ل ٤ بنات بنتين منهم يدرسون طب بشرى فى دولة  أذربيجان والبنت الثالثة ثانويه عامة وبنتي الرابعة 6 سنوات ولم تلتحق بالمدرسة حتى تاريخه لعدم وجود مصاريف لها.

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أرجو من السادة المسؤولين الحاق بناتي  بجامعه القاهرة او عين شمس علما انهم فى السنة الثانية طب بشرى ولا استطيع دفع مصاريف البنات وانا حاليا فى الكويت وبناتي فى أذربيجان ولم اراهم منذ سنتين بسبب عدم وجود مصاريف لهم 
ارجو توصيل رسالتي الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
للتواصل تلفون 0096555073737 
الرقم القومى 26108010100791

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شكاوى المواطنين الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين شكاوي صدي البلد

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