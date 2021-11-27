أب يستغيث بالمسؤولين لنقل بناته لجامعة حكومية

ارسل القارئ محمد إمام محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لنقل بناته إلى جامعة القاهرة أو عين شمس لعدم قدرته على الإنفاق عليهم.

وقال أمام في شكواه انا اب ل ٤ بنات بنتين منهم يدرسون طب بشرى فى دولة أذربيجان والبنت الثالثة ثانويه عامة وبنتي الرابعة 6 سنوات ولم تلتحق بالمدرسة حتى تاريخه لعدم وجود مصاريف لها.

أرجو من السادة المسؤولين الحاق بناتي بجامعه القاهرة او عين شمس علما انهم فى السنة الثانية طب بشرى ولا استطيع دفع مصاريف البنات وانا حاليا فى الكويت وبناتي فى أذربيجان ولم اراهم منذ سنتين بسبب عدم وجود مصاريف لهم

ارجو توصيل رسالتي الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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الرقم القومى 26108010100791

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