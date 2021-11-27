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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم السبت 27-11-2021.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الذهب اليوم السبت 27- 11 -2021.

أسعار الذهب في مصر:
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 790 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 903 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6320 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 27-11-2021، في مصر تراجعاً كبيرا مقارنة بالأسعار في الأيام الماضية، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.
 

اسعار الذهب الذهب الصحفي أحمد حمدى برنامج صباح البلد توك شو

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