بتكوين تتراجع بنحو 8% مع اكتشاف سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا

تراجعت عملة بتكوين ما يقرب من 8% ،بعد اكتشاف سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا، يحتمل أن تكون مقاومة للقاحات، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية مقابل أصول يعتبرونها أكثر أمنا مثل السندات والين والدولار.

وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، بنسبة تصل إلى 7.8% إلى 54377 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 أكتوبر.

وقال العلماء إن السلالة المتحورة، التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج، بها مزيج غير عادي من الطفرات وقد تكون قادرة على تجنب الاستجابات المناعية أو تكون أكثر قابلية لعدوى.

وتراجعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بما يصل إلى 11.6% إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.

وسجلت في أحدث التداولات 4070 دولارا بانخفاض 18 بالمئة تقريبا عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في 10 نوفمبر.