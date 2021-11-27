ارتفاع العدس 2000 جنيه للطن .. الشعبة: أسعار الشحن والنقل وراء الزيادة

اكد عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار العدس ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث زاد سعر العدس الأصفر مؤخرا بنحو 2000 جنيه للطن، ليسجل 19 ألف جنيه للطن.

ولفت فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” إلى أن السعر يصل للمستهلك لنحو 24 جنيه للكيلو، مرجعا ارتفاع أسعار العدس الأصفر إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل، بجانب ارتفاع أسعاره في دول المنشأ، وبالتالي تسبب في هذا الارتفاع الكبير.

وأضاف العطار أنه يتم استيراد نحو 95 % من استهلاكنا من الخارج من 3 دول وهم تركيا وكندا وسوريا، وأحيانا يتم الاستيراد من الهند، وتأتي سوريا مؤخرا في النهاية نظرا للظروف التي تمر بها.

وأوضح أن معدل الطلب يرتفع بشكل كبير خلال موسم الشتاء حيث يمثل الشتاء نحو 65% من الاستهلاك وباقي السنة يمثل 35%، وذلك لأن العدس من البقوليات المحببة لدى الناس خلال فصل الشتا