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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل برد الشتاء.. تفاصيل مبادرة أهالي سيناء لسقف المنازل «مظلة»

سقف العشش بالمشمع
سقف العشش بالمشمع في سيناء

تنفذ  مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش ، شمال سيناء،  مبادرة "مظلة" لسقف المنازل والعشش بقري سيناء، وذلك بدعم من قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق ..حيث تمكنت  مؤسسة الشجرة، من سقف ١٤٠ منزل بالعريش في إطار   مبادرة " مظلة "  لحماية الأسر من برد الشتاء  في سيناء،وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة برد الشتاء .

 

أسقف خشب

وأكد محمد سعيد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن  المبادرة تشمل  الأحياء والقُري الأكثر  احتياجا والمتضررين  والأسر الأولي بالرعاية، وذلك  من خلال عمل " أسقف خشب " و حماية البيوت بتقديم " مشمعات بلاستيك - بطاطين " لحمايتهم من مياه  الأمطار،وذلك بالتزامن مع إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " "حياة كريمة" .

وأكد محمد سعيد تمساح  ، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى مدينة العريش .. حيث تم بدء تلقى طلبات الحالات المحتاجة لتسقيف المنازل او العشش للمساحات التي تصل الي 25 مترًا مربعًا عبارة عن غرفتين بحد أقصى أو عشة .. مشيرًا الى أنه يتم التنفيذ فى صورة: أسقف خشبية للمنازل، وأسطح مشمع للعشش .

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مبادرة مظلة سقف المنازل العشش

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