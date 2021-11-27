محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان المساحه وشارع مراد

كلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة والإلتزام بالجدول الزمني للأعمال مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية، إضافه إلي تنظيم تواجد وأماكن إنتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقه حركة السير بمحيط الميدان.

جاء ذلك في إطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان المساحه بحي الدقي للوقوف علي الاعمال الجاريه ومعاينة نسب التنفيذ .

كما شدد المحافظ على الإهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة وإستكمال تطوير أرصفه المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلي أراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان مؤكداً لهم أن أعمال التطوير سوف تكون إضافة جمالية وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان مؤكداً على الإستجابة لكافة المطالب والمقترحات المتعلقة بأعمال التطوير الجارية بما يحقق المظهر الحضاري والجمالي المرجو من الأعمال.

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير شارع مراد بحي جنوب الجيزة للوقوف علي الأعمال من رصف وتطوير وإجراء تنسيق عام للطريق ودعم أرصفه المشاة ودعم الطريق بأعمدة إنارة مشدداً على رئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للاعمال والتأكد من إلتزام الشركه بالجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

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