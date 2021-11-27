119 سنة حبس.. ضبط شخصين هاربين من أحكام بالقاهرة والجيزة

تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) المحكوم عليه فى ( 95 ) حكم حبس جزئى (مبانى - شيكات ) بإجمالى مدد حبس (110 سنة ) وغرامات مالية مستحقة بلغت (1٫750٫000 مليون جنيه) حال إختبائه بفيلا مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة .

كما تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط

(أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) مطلوب التنفيذ عليه فى (9) حكم حبس (جزئى – مستأنف) "محاجر " بإجمالى مدد حبس (9 سنوات) وغرامات مالية مستحقة بلغت (2٫250٫000 مليون جنيه).

وبمواجهة المتهمان بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.