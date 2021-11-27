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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

119 سنة حبس.. ضبط شخصين هاربين من أحكام بالقاهرة والجيزة

كلبش
كلبش

تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) المحكوم عليه فى ( 95 ) حكم حبس جزئى (مبانى - شيكات ) بإجمالى مدد حبس (110 سنة ) وغرامات مالية مستحقة بلغت (1٫750٫000 مليون جنيه) حال إختبائه بفيلا مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة .

كما تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط 
(أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز  شرطة الصف بالجيزة) مطلوب التنفيذ عليه فى (9) حكم حبس (جزئى – مستأنف) "محاجر " بإجمالى مدد حبس (9 سنوات) وغرامات مالية مستحقة بلغت (2٫250٫000 مليون جنيه).

وبمواجهة المتهمان بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة مستأجرة

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