العفو عن شخصيات بارزة متهمة بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا عن عدد من الشخصيات البارزة المتهمة بالمساعدة أو التورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها ترامب لصالح المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن؛ وذلك حسبما أفاد المدعي المعني بقضايا العفو بوزارة العدل الأمريكية إد مارتن.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن القائمة التي تحوي 77 اسما من بينهم المحامي السابق للرئيس ترامب رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، مشيرة إلى أن هذا العفو يعد "عفوا كاملا وشاملا وغير مشروط" عن هذه الأسماء بما في ذلك بعض المدعي عليهم الذين اتهموا في ولاية "جورجيا" الأمريكية بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.



وذكرت وثيقة العفو - التي تحمل على ما يبدو توقيع الرئيس ترامب بتاريخ السابع من نوفمبر الجاري ونشرها مارتن عبر منصة "إكس" - أن "هذا الإعلان ينهي الظلم الوطني الفادح الذي تعرض له الشعب الأمريكي في أعقاب الانتخابات الرئاسية 2020 ويواصل عملية المصالحة الوطنية".



وقد نصت الوثيقة على أن هذا العفو لا يشمل الرئيس ترامب.