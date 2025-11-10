إغلاق اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر في اليوم الأول للتصويت

أغلقت لجنة مدرسة القرية السياحية الأولى بمدينة 6 أكتوبر عملية الاقتراع لليوم الأول للإنتخابات بعدما شهدت حالة من الإقبال المتوسط من الحضور الانتخابي للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

انتهى التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في تمام التاسعة مساءً، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المواعيد التنظيمية والجدول الزمني المحدد لسير العملية الانتخابية.

وسمحت اللجان للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم قبل بدء إجراءات الغلق، حرصًا على تمكين الجميع من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

تجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.