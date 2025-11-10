نيافة الأنبا أبرآم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، بصوته صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام - حي كيمان فارس - بندر الفيوم.

وقد رافق نيافته وفد كنسي ضم عدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات والأراخنة وبعض أفراد الشعب

وقد حضر كلًا من :

النائب المهندس أيمن شكري هنري - عضو مجلس النواب

والمهندس جورج ميخائيل أستراس

و المهندسة نيفين رجائي صموئيل - المرشحة لعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية.

وكان في استقبال نيافته عند وصوله لمقر اللجنة الانتخابية

الدكتور عماد فكري

مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.

تشجيع المواطنين

ويأتي ذلك في إطار دور الكنيسة في توعية و تشجيع المواطنين على أداء الواجب الوطني وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم في البرلمان، بما يعبر عن وعي ومسؤولية أبناء الكنيسة تجاه الوطن.

وقد أختتم نيافتة داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها السياسية وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن و السلام والاستقرار وعبر عن أمنياته بالتوفيق والسداد لجميع السادة المرشحين.