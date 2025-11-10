الفنانة يسرا تتسلم وسام جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية | صور وفيديو

تسلمت الفنانة يسرا وسام جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية تقديرا لرحلتها الفنية الكبيرة وقام السفير الفرنسي في مصر إيريك شوفالييه بمنح الفنانة يسرا وسام جوقة الشرف شارة Chevalier de l’Ordre national de légion d'Honneurعترافاً بمسيرتها المهنية الرائعة وتأثيرها الدائم ويعتبر الوسام من أعلى التميزات في فرنسا في حفل كبير اقامته السفارة الفرنسية

ونشرت الفنانة يسرا فيديو لها على صفحتها الشخصية على موقع انستجرام خلال تكريمها بصحبة السفير الفرنسي وزوجها والفنانة الهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية مني الشاذلي وعدد كبير من الفنانين

ما هو وسام جوقة الشرف

وسام جوقة الشرف هو وسام أنشأه نابليون بونابرت ويعتبر أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وينقسم إلى 5 رتب هي

رتبة فارس

رتبة ضابط

رتبة قائد

رتبة قائد عظيم

رتبة الصليب الأكبر

ويعتبر وسام جوقة الشرف هو الشرف والوطن وحصل عدد كبير من السياسيين على وسام جوقة الشرف من بينهم :

نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي الأسبق ووزير الداخلية الأسبق وماري لولر مؤسست فرونت لاين ديفندرز والمهندس طارق الملا وزير البترول والطاقة السابق والفنانة فيروز وغيرهم