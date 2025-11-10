قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
من بوابة جانبية دون استقبال رسمي .. الشرع أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض منذ 79 عاما

الشرع أثناء زيارة البيت الابيض
الشرع أثناء زيارة البيت الابيض
علي صالح

سجلت الدبلوماسية السورية لحظة تاريخية اليوم الاثنين، بوصول الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

ويصبح الشرع بذلك أول رئيس سوري يدخل المكتب البيضاوي منذ استقلال البلاد عام 1946، في مشهد يحمل رمزية عميقة تؤكد عودة سوريا كلاعب فاعل على الساحة الدولية.

محادثات مغلقة استغرقت ساعتين

عقدت جلسة المباحثات المغلقة بين الشرع وترامب في البيت الأبيض، واستمرت المحادثات بين الزعيمين لأكثر من ساعتين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية. 

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للزيارة، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن دخول الشرع إلى البيت الأبيض تم بعيداً عن عدسات الكاميرات، حيث دخل من باب جانبي دون استقبال رسمي أو ظهور علني عند البوابة الشمالية المعتادة، وهو ما يُفسر على أنه محاولة لتخفيف حدة الجدل المحيط بهذه الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة بعد توالي المواقف الأمريكية التي تميزت بـالانفتاح والاستعداد للشراكة مع دمشق، معتبرة إياها "شريكاً أساسياً في تعزيز استقرار المنطقة"، بفضل النجاحات الأخيرة التي حققتها الحكومة السورية في سياستها الداخلية والخارجية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

أهمية الزيارة: إنهاء العقوبات 

وتنطوي زيارة الشرع، التي جاءت قادماً من البرازيل بعد مشاركته في قمة المناخ COP30، على أبعاد متعددة وتكتسب أهمية خاصة كـ"محطة مفصلية" في الجهود الرامية لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا. 

وفي مقدمة هذه العقوبات قانون قيصر، الذي ترك آثاراً اقتصادية كبيرة وأعاق عجلة إعادة الإعمار في البلاد.

وفي إشارة متفائلة، قال الشرع خلال لقائه بالمنظمات السورية في واشنطن: "إن العقوبات في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها"، مؤكداً أن سوريا بحاجة لجهود جميع أبنائها لإعادة إعمارها.

ويُعد هذا اللقاء هو الثالث بين الشرع وترامب، بعد لقاءين سابقين في الرياض ونيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يؤكد تزايد وتيرة التقارب والمشاورات بين الجانبين. 

وتكشف التقارير أيضاً عن وجود تهديدات مستمرة للرئيس السوري، حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن سوريا أحبطت محاولتين لتنظيم داعش لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.

الدبلوماسية السورية الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكتب البيضاوي

